Alvaro Soler e il nuovo album nato durante il lockdown: "Ho riscoperto me stesso"

Dispensa ottimismo Alvaro Soler presto di nuovo sulla scena musicale con il nuovo singolo in uscita venerdì, Mañana. Amore per la vita e positività sono le parole d'ordine per il giovane artista, che dichiara: "La vita è breve, dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci”.

Già in radio con il brano "Magia", Soler spiega: "Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”.

Il 9 luglio uscirà il suo nuovo disco, nato durante il lockdown. "Un periodo - dice Soler - che ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

