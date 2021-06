Colonna sonora del film Robin Hood, compie 30 anni (Everything I do) I do it for you di Bryan Adams

Compie 30 anni (Everything I do) I do it for you, l'iconico brano di Bryan Adams, scelto anche come colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner.

Uscito il 18 giugno del 1991, il singolo è diventato ben presto un successo internazionale arrivando ad occupare il primo posto nelle classifiche musicali di ben 16 paesi.

Una canzone scritta in soli 45 minuti. Negli Stati Uniti si è rivelato il singolo più venduto del 1991 raggiungendo il primo posto in classifica in diversi altri paesi, e vendendo circa 15 milioni di copie nel mondo. Di fatto, ad oggi, è uno dei singoli più venduti di sempre.

Ma non finisce qui. Nel 1992, la canzone è stata premiata ai Grammy Awards come migliore canzone scritta per un film.

