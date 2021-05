Uscito da poche ore ma già candidato a diventare il tormentone dell'estate. A firmarlo è J-Ax che torna con un nuovo singolo insieme a Jake La Furia, dal titolo "Salsa".

Il brano è prodotto da Takagi e Ketra. J-Ax ha commentato il nuovo singolo come "la zarrata definitiva".

"Jake è un fratello, - ha scritto J-Ax sui social - ed è un onore per me. Quando si tratta di essere zarri, noi giochiamo in un campionato a parte: la SuperLega".



