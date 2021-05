Compie 50 anni "What's going on" di Marvin Gaye, incoronato l'album migliore di sempre

Compie 50 anni "What's going on" di Marvin Gaye. Si chiama così anche il singolo che anticipò l'uscita dell'album.

Pubblicato nel 1971, fu inserito dalla rivista Rolling Stone nel 2020 al primo posto della sua lista dei 500 migliori album di sempre.

Di tratta del suo primo e ultimo album “politico”. Nove brani che raccontano le proteste per la guerra in Vietnam e la condizione dei veterani, le lotte dei Movimenti per i diritti civili, il nuovo femminismo, la libera espressione della sessualità, l'ambientalismo.

Ma anche il diffondersi dell'eroina, del disagio, della povertà.

La spinta per pubblicare un album così impegnato, Marvin Gaye la ricevette dal fratello Frankie di ritorno dalla guerra in Vietnam.

