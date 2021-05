Janet Jackson, venduti a 125 mila dollari gli abiti di "Scream": il videoclip col fratello Michael

Venduti a 125 mila dollari gli abiti di Janet Jackson. Si tratta dell’outfit che la cantante indossò per il video della canzone "Scream" interpretata con suo fratello Michael.

La casa d’aste Julien's Auctions ha riferito che si tratta di una maglia nera con maniche lunghe, pantaloni neri di pelle e scarpe nere. L’asta, "Iconic treasures from the legendary career and life of Janet Jackson", ha offerto più di mille articoli della cantante che ha appena compiuto 55 anni e si è tenuta sia in presenza a Beverly Hills sia sul sito di Julien's Auctions.

Tra gli altri articoli aggiudicati, bikini e pantaloncini argentati a 25.600 dollari.

Parte del ricavato andrà a Compassion International, organizzazione che - come riporta "CKPGtoday" - aiuta i bambini ad uscire dalla povertà.

