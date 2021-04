"How I met your mother", arriva il sequel della serie cult: nel cast anche Hilary Duff

How I met your mother avrà un sequel che si intitolerà How I met your father.

Fra le novità di questo tanto atteso ritorno in tv, l'entrata nel cast della giovane attrice Hilary Duff che vestirà i panni di Sophie.

Nota in Italia anche come "E alla fine arriva mamma", la serie tv How I met your mother è andata in onda per la prima volta nel 2005 e fino al 2014. Andati in onda 208 episodi in totale, distribuiti in 9 stagioni.

La serie tv racconta la vita di 5 amici - Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily - a New York. La trama generale ruota intorno a Ted, alla costante ricerca della sua anima gemella. Da lì, le numerose avventure dei suoi amici: la coppia di innamorati Marshall e Lily, il donnaiolo Barney e Robin, molto più di un'amica per Ted.

Se nella serie originale Ted nell'anno 2030 raccontava ai figli come aveva incontrato la loro madre, in questo sequel tutto ruoterà attorno alla figura di Sophie che racconterà ai figli come ha incontrato il loro padre.

