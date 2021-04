"Scent of Zagara", viaggio in Sicilia tra agrumeti Dop e Igp: il video del Distretto Agrumi

Un itinerario fra gli agrumeti Dop, Igp e bio di cinque province siciliane, al ritmo del funky siculo, alla scoperta di paesaggi, monumenti, piazze e mercati siciliani.

S’intitola “Scent of Zagara” ed è il nuovo travel video del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.

Dall’Etna alla Conca d’oro, il travel video è un invito a programmare un viaggio in Sicilia - in qualunque stagione - scegliendo tra Le Vie della Zagara (https://www.leviedellazagara.com/it/​), sette itinerari, elaborati con l’associazione Gusto di Campagna, nei territori di produzione delle sue eccellenze agrumicole: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.

Prodotto dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

© Riproduzione riservata