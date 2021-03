La soap opera Beautiful compie 34 anni: il video della prima lite tra Stephanie e Brooke

Compie 34 anni la storica soap opera "Beautiful". Era il 23 marzo del 1987 quando andava in onda negli Stati Uniti la prima puntata di "The bold and the beautiful", titolo che poi in Italia è diventato semplicemente "Beautiful".

Il Guinnes dei primati l'ha nominata la "soap opera più popolare del mondo", trasmessa in 100 paesi e seguita da 35 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.

La prima puntata della soap opera qui in Italia è stata trasmessa il 4 giugno 1990, prima su Raidue e poi su Canale 5. Negli anni ha vinto 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime.

Ambientata a Los Angeles, la soap opera vede come protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda, composta da Eric, sua moglie Stephanie e dai loro figli Ridge, Thorne, Angela, Kristen e Felicia.

Co-protagonista è la famiglia Logan, composta da Stephen, da sua moglie Beth Henderson e dai loro figli Storm, Brooke, Donna e Katie. Famosi i continui scontri tra Brooke e Stephanie. In questo video il loro primo litigio.

© Riproduzione riservata