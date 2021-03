Colapesce e Dimartino, arriva il video tutorial per ballare "Musica leggerissima"

Dopo il disco di platino, Colapesce e Dimartino continuano a spopolare con il loro brano sanremese, "Musica leggerissima", lanciando il tutorial ufficiale che spiega i giusti passi per ballare la canzone.

Tutti conquistati dal ritmo della canzone, c'è anche chi ha replicato i passi del duo presentati sul palco dell'Ariston, cimentandosi nell'ormai famoso balletto.

Per realizzare il video tutorial con i passi per ballare "Musica leggerissima", i due cantanti siciliani si sono affidati al “coreografo” internazionale Franz Tomaselli. Colapesce aveva anticipato l'uscita del tutorial, dicendo: "Molti di voi stanno ballando senza la tecnica, a caso, senza una prospettiva. Come se fosse tutto dovuto. No, non va bene. Il grande coreografo internazionale Franz Tomaselli vi dirà come fare".

"Muovete mani e piedi seguendo il ritmo e andate avanti, indietro e di lato", dice Tomaselli nel video.

© Riproduzione riservata