Il doodle di Google celebra Maria Grever: compose la celebre "Pensami" di Julio Iglesias

Il doodle di Google di oggi celebra Maria Grever, la cantante e compositrice messicana, a 70 anni dalla morte.

Nata a Città del Messico il 14 settembre del 1894, sotto il nome di María Joaquina de la Portilla Torres, l'artista fu autrice di musiche da concerto, per film e musical e di oltre 800 canzoni popolari.

Considerata la “pioniera” della musica popolare del 20esimo secolo, i suoi brani sono stati interpretati da cantanti come Enrico Caruso, Juan Arvizu, Nestor Mesta Chayres, Ella Fitzgerald, Plácido Domingo, Aretha Franklin, Julio Iglesias.

Tra le sue più importanti composizioni spicca Júrame del 1926, e portata dal successo da Julio Iglesias (adattata in italiano con il titolo Pensami).

Già all'età di 4 anni, la Grever compose la sua prima canzone. Studiò pianoforte, violino e canto. All'età di 18 anni, pubblicò la sua prima canzone "A una ola". Sposò León A. Grever, dirigente di una compagnia petrolifera, dal quale ebbe due figli, Charles e Carmen. Dal 1920 lavorò per la Paramount e per la 20th Century Fox, per le quali compose varie colonne sonore.

Morì a New York nel 1951, dopo una lunga malattia. Aveva 57 anni.

