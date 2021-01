Coronavirus, "La vita è un gesto": l'importanza della prevenzione in un video

Tenere la mascherina abbassata, non igienizzarsi le mani e toccare il cibo con le mani non pulite, piccoli gesti che possono fare la differenza, e decidere tra la vita o la malattia e rischiare la morte per Covid-19: questo mostra il breve video 'La vita è un gesto', realizzato dalla Fondazione Giovanni Lorenzini e pubblicato anche sui social dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Nel filmato si pone l’attenzione sul concetto di causa-effetto e l’importanza di compiere semplici gesti di prevenzione contro il nuovo coronavirus, mostrando le possibili evoluzioni nella storia di una donna che sceglie o meno di adottare le misure di protezione anti-Covid. Tenere ben posta la mascherina, usare il gel sulle mani e indossare i guanti al supermercato per maneggiare il cibo fresco, per esempio, possono determinare non solo la malattia di se stessi ma anche di chi ci sta intorno.

«Far sfuggire la vita tra le mani o essere custode di ogni respiro. Percorrere strade sicure è un diritto di tutti, renderle tali è una necessità - dice la donna protagonista del video - E non c'è dono più bello di un respiro nel vento e questa consapevolezza è la vita in un gesto».

