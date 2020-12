Il 2020 in una canzone: così Matranga e Minafò salutano l'anno che si chiude

Una canzone per raccontare il 2020, che da tutti sarà ricordato come l'anno della pandemia da coronavirus. L'hanno realizzata i due comici palermitani Matranga e Minafò che mese dopo mese ripercorrono a modo loro i momenti salienti dell'anno che sta per finire e che ha lasciato un segno indelebile in tutte le persone del mondo.

Si intitola "Tutto il 2020 in una canzone" ed è stata scritta con Lorenzo Pasqua e Daniele Vespertino, mix e mastering a cura di Vincenzo La Mantia, composer Mauro Maury J Puglisi.

