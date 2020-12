Canzoni per bambini, l'idea di una palermitana e la rivoluzione "Labuntina"

Da qualche giorno è disponibile in streaming la colonna sonora di Labuntina, la miniserie animata per bambini trasmessa da Sky Kids in Inghilterra, che ha ottenuto molto successo. La sua creatrice è palermitana: Valentina Ventimiglia, mamma e animatrice con tante collaborazioni importanti alle spalle, da Cartoon Network alle produzioni di Wes Anderson.

Labuntina è nata “mentre cercavo di trovare un modo per connettermi con la mia bambina di un anno”, racconta Valentina Ventimiglia, “è tutto partito dalla musica, con la quale ho ottenuto subito l’attenzione di mia figlia. Ho così scritto delle canzoni in inglese, perché allora vivevano in Italia, ma desideravo che lei familiarizzasse con la lingua, alle quali ho abbinato poi delle animazioni”. Si tratta di brevi video musicali, della durata di circa 5 minuti ciascuno, i cui protagonisti sono tre bambini che amano travestirsi da animali, Lili Fish, Kodi Fox e Judi Bee: video nati per intrattenere i più piccoli, ma anche per insegnare loro qualcosa, dalla lingua, ai numeri, ai colori, alle fasi del giorno.

“Amo questo lavoro, e quello che mi piace di più e vedere l’espressione dei bambini a prodotto finito. Mi piacerebbe anche che quello che ho già realizzato venisse importato in Italia, non vedo perché i bambini italiani non possano avere un prodotto in inglese che li aiuti a familiarizzare con la lingua”.

