Bimba di 11 anni salva uno squalo in Australia: il video diventa virale

E' diventato virale il video di una bambina di 11 anni, Billie Rea, che mentre stava facendo una passeggiata con la mamma ad un certo punto ha notato un piccolo squalo in difficoltà e non ci ha pensato due volte a salvarlo.

L’animale, intrappolato dalla bassa marea fra gli scogli, è stato preso in braccio dalla bambina che poi lo ha trasportarlo in acque più profonde. È accaduto a Kingston Beach, nei pressi di Hobart, lo stato insulare australiano della Tasmania, e tutta la scena del salvataggio dello squalo è stata ripresa in video dalla mamma.

