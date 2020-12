Natale, in un video l'omaggio al lavoro degli artigiani siciliani

Un video per rendere omaggio alle 18mila imprese artigiane siciliane che lavorano nei 43 settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale. Un impegno che Confartigianato Sicilia ha voluto premiare con questa iniziativa in un momento in cui la pandemia ha messo in ginocchio gli artigiani.

Da settimane, inoltre, l'associazione porta avanti una campagna natalizia per promuovere gli acquisti artigianali, #iocomproartigiano #iocomprosottocasa. E a questa ora Confartigianato affianca un video con cui viene raccontata, attraverso le immagini, quanta passione e quanta cura c’è dietro ogni oggetto, l’unicità del pezzo, l’ingegno di chi lo realizza.

“Comprate artigiano – dice Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Sicilia – sostenete i nostri artigiani. In questo video abbiamo voluto raccontare il valore artigiano, che non è altro che il motore di questo lavoro. Abbiamo scelto due messaggi chiave in queste settimane, #iocomproartigiano, #iocomprosottocasa. Non bisogna arrendersi alle difficoltà, alle restrizioni che la pandemia ci ha imposto. Dobbiamo continuare a sognare, a creare e a lavorare. E oggi chiediamo a tutti i siciliani di fare la loro parte. Di sostenere i nostri artigiani sempre. E a Natale, più che mai”.

