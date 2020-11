California, due ragazze vengono "inghiottite" da una balena

Incontro ravvicinato tra una balena e due ragazze in kayak al largo di Avila Beach, in California. Durante una delle solite traversate in canoa, le due sono state "sollevate" da una balena e inghiottite. Ma solo per un'istante, fortunatamente.

La balena infatti non ha gradito il "pasto" e le ha subito liberate. Per loro solo tanta paura e qualche livido. "Sono letteralmente entrata dentro la bocca della balena" ha raccontato una delle due ragazze al reporter del New York Times.

Un kayaker nelle vicinanze ha filmato il video dell’incontro con un cellulare. Nel video si sentono alcuni testimoni impauriti e si vede chiaramente la balena mentre solleva le due donne, per poi rigettarle in acqua.

© Riproduzione riservata