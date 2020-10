Chiara Ferragni incinta, l'annuncio ai familiari con uno scherzo

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio. Dopo averlo comunicato sui social ai follower, i Ferragnez hanno pubblicato anche il video in cui fanno l'annuncio ai familiari con uno scherzo.

La notizia della gravidanza è arrivata durante le vacanze estive di Chiara e Fedez in Sardegna, con un annuncio a bruciapelo che ha spiazzato tutti. "La nostra famiglia si allarga. Leo sta per diventare un fratellone". Così Chiara Ferragni ha annunciato ai follower di aspettare un bambino, sotto una dolce immagine del primogenito Leone che stringe nel suo pugnetto l'ecografia del futuro fratellino o della futura sorellina. Per i familiari è stato architettato uno scherzo.

Fedez ha fatto prima schierare tutti i familiari davanti all'obiettivo: "Dovete seguire quello che facciamo noi", dice per depistarli. Marina di Guardo, Valentina Ferragni Luca Vezil, Riccardo Nicoletti, Francesca Ferragni e i genitori del rapper Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi aspettano istruzioni, quando lui esclama: "Chiara è incinta!".

Imperdibili le reazioni."Oddio lo sapevo!" esclama incredula Valentina, mentre Marina si lascia andare a un grido coprendosi la bocca con le mani e tutti gli altri restano di stucco. Chiara, visibilmente emozionata, si lascia abbracciare, sull'orlo delle lacrime.

© Riproduzione riservata