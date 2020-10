Festa dei nonni, da Bruxelles il video di Giuseppe Conte: "Siete preziosi"

Impermeabile blu ma niente ombrello. Cielo grigio, strade bagnate dalla pioggia. Giuseppe Conte sceglie il registro dell’informalità, quello di una breve passeggiata, da solo, in una stradina deserta del centro di Bruxelles, per il video con il quale, sui social, rivolge il suo saluto ai nonni in occasione della Giornata a loro dedicata.

«Oggi vi pensiamo, con particolare affetto, come abbiamo fatto durante questo periodo difficile», dice allora il presidente del Consiglio. «Ci scambiamo sorrisi, biglietti. Non ci possiamo abbracciare - prosegue - ma speriamo di poterlo fare presto».

«Siete preziosi per noi - prosegue Conte, mentre continua a camminare, guardando direttamente 'in macchinà, rivolto verso i destinatari del suo «abbraccio» di auguri - perchè ci date coraggio, fiducia, anche nel futuro. Anche ai nostri giovani, ai nostri figli, e questo è molto importante. E a noi stessi».

© Riproduzione riservata