Tu si que vales, il piccolo batterista Alessandro lascia tutti a bocca aperta

Il piccolo Alessandro Massimo Baviera, 5 anni di Siracusa, si esibisce a Tu Si que vales e lascia tutti a bocca aperta. Il piccolo ha prima intrattenuto il pubblico con la sua simpatia, poi con la sua batteria ha suonato il brano Toxicity di System of a Down in maniera impeccabile.

Alessandro, che ha imparato a suonare da autodidatta, con un piccolo aiuto del papà, ha incantato sia i giudici che il pubblico con la sua esibizione. "Un talento puro, un Beethoven, un Mozart", ha commentato Gerry Scotti.

"È sicuramente predisposto allo strumento e all'ascolto e impara le canzoni da solo", ha spiegato il papà.

© Riproduzione riservata