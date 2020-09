Buon compleanno Virginia Raffaele, mille volti in 40 anni

Virginia Raffaele compie oggi, 27 settembre, 40 anni. Una vita ricca, dall'infanzia al Luna Park ai successi televisivi. La comica italiana è ormai nota per le sue numerose imitazioni. Ne rivediamo una piccola interpretazione a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio.

Virginia Raffaele nasce a Roma da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi: sua nonna Ornella detta Nelly, di Arielli, era un'acrobata amazzone e insieme con i suoi fratelli aveva anche un circo, il circo Preziotti.[1] Suo padre invece è nativo di Soriano Calabro, in Provincia di Vibo Valentia. Negli anni '50 i suoi nonni fondarono il luna park dell'Eur a Roma, dove la Raffaele è praticamente cresciuta.

Si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen e studia danza classica e moderna all'Accademia Nazionale di Danza.

Nel 2001 Virginia Raffaele, assieme a Danilo De Santis e Francesca Milani, dà vita al trio comico Due interi e un ridotto, con il quale vince alcuni festival. Segue un lungo lavoro teatrale in diversi spettacoli.In televisione partecipa a numerose fiction: Il Commissario Giusti con Enrico Montesano, Incantesimo, Carabinieri, Il maresciallo Rocca.Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show interpretando con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello 9 (Cristina Del Basso e Federica Rosatelli) e cantanti italiane (Malika Ayane e Giusy Ferreri).

Da settembre 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio in qualità di imitatrice, vestendo i panni della criminologa Roberta Bruzzone, della nuotatrice Federica Pellegrini, dell'allora presidente della regione del Lazio Renata Polverini e della partecipante all'Isola dei Famosi Eleonora Brigliadori.

Il 13 febbraio 2015 è ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, proponendo l'imitazione di Ornella Vanoni e lo sketch del centralino telefonico del televoto. A partire dall'11 aprile 2015 è ospite fisso con le sue parodie alla fase serale della trasmissione Amici di Maria de Filippi, in onda su Canale 5.

Dopo il suo ritorno in Rai nel 2016 viene scelta da Carlo Conti come sua co-conduttrice per il 66º Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea.

Nel 2019 il direttore artistico Claudio Baglioni sceglie Virginia Raffaele come conduttrice del Festival di Sanremo

© Riproduzione riservata