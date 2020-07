Tormentoni estate 2020, si accende la sfida tra le hit italiane: ecco le 10 più quotate

E come ogni estate, anche per il 2020, parte il toto-tormentone. Dieci le hit italiane del momento che puntano alla vetta delle classifiche on line. Un scontro senza esclusione di colpi che vede i duetti a regnare incontrastati. Ecco i singoli più ascoltati che si contendono il primo posto.

"GUARANÀ" - Elodie

Elodie è sicuramente tra le favorite con "Guaranà". L'ex cantante di "Amici" colpisce ancora nel segno dopo "Andromeda" con cui ha stregato il pubblico dell'Ariston.

"KARAOKE" - Boomdabash e Alessandra Amoroso

E se parliamo di "Amici" non possiamo non citare Alessandra Amoroso che prosegue la sua molto positiva collaborazione con i Boomdabash. Dopo "Mambo Salentino" tornano in duetto con "Karaoke".

"NON MI BASTA PIÙ" - Baby k e Chiara Ferragni

Regine incontrastate tra le tendenze del momento, ad appena tre giorni dall'uscita del video ufficiale di "Non mi basta più" sono Baby K e Chiara Ferragni.

"LA ISLA" - Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri

Ritmi latini invece per Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini che raccolgono la sfida con "La Isla"

"BAM BAM TWIST" - Achille Lauro

Achille Lauro si diverte con le atmosfere retrò ispirandosi al cinema di Tarantino con "Bam Bam Twist". Nel video due guest star: Francesca Barra e Claudio Santamaria.

"UN'ALTRA ESTATE" - Diodato

Diodato cerca la rinascita con "Un'altra estate" scritta durante il lockdown osservando la vita fuori dalla finestra.

"LA CANZONE DELL'ESTATE" - Luca Carboni

Si intitola invece "La canzone dell'estate", il nuovo singolo elettropop di Luca Carboni a metà tra passato e presente.

"MEDITERRANEA" - Irama

Irama tenta anche quest'anno di conquistarsi il primo posto tra le hit estive con "Mediterranea"

"BIMBI PER STRADA" - Fedez, Robert Miles

E infine anche Fedez sfida la consorte nella gara a tormentone estivo 2020 e rappa su uno dei maggiori successi anni '90, "Children" di Robert Miles.

