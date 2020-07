Torna Gianluca Grignani: il mio nuovo singolo ricorda "La mia storia tra le dita" di 25 anni fa

Nuovo singolo per Gianluca Grignani. Arriva in radio «Non dirò il tuo nome» (Falco a metà/Sony Music Italia), brano che farà parte della trilogia Verde Smeraldo (la prima parte in uscita entro l’anno).

Dopo Tu che ne sai di me, che ha segnato il ritorno di Grignani, seguito da Dimmi cos'hai uscito ad aprile, il cantautore torna con una ballad rock dedicata a chi, 25 anni fa, ispirò il suo più grande successo: «La mia storia tra le dita».

«È una ballata rock di matrice blues. Questo brano l’ho scritto così - racconta -, praticamente di getto in una notte in cui i ricordi di gioventù hanno preso il sopravvento. È il ricordo di un amore, un amore finito, un amore a tratti proibito a tratti pieno di ingenuità, dolcezza e malinconia. Ho riscritto La mia storia tra le dita 25 anni dopo. Anzi in realtà è il ricordo si quell'amore che 25 anni fa ispirò il brano; oggi come allora, non ho inserito nel testo il nome della donna a cui è dedicata; da questo nasce anche il titolo del brano «Non dirò il tuo nome», anche se a dirla tutta, nella canzone seppur in forma velata il nome lo cito diverse volte».

Le due date live inizialmente previste ad aprile, sono state rimandate al 2021 a causa dell’emergenza da Coronavirus: il 20 marzo 2021 all’Auditorium Parco della Musica a Roma e il 27 marzo al Fabrique di Milano.

© Riproduzione riservata