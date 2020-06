Due ragazze a bordo di un'auto per promuovere la Sicilia: presentato il tour

Presentato "Inciampando in Sicilia, il tour", il progetto di promozione turistica patrocinato dall'assessorato regionale ai Beni Culturali e l'identità siciliana.

Secondo quanto previsto dal progetto, due ragazze palermitane andranno in giro a bordo di un'auto in lungo e in largo per la Sicilia per 18 giorni per promuovere le bellezze isolane e stimolare il turismo local (e non solo).

Elisa Di Giovanni e Giuliana Piazzese sono due ragazze di 30 anni, lavorano nel mondo del digital e amano viaggiare e andare a curiosare in giro per scoprire luoghi incontaminati e bellissimi.

"Il Coronavirus sebbene ci abbia imposto il distanziamento fisico ci ha fatto sentire parte di una comunità, solidali e coesi come mai ci eravamo sentiti prima, - si legge in una nota - convinti che bisognasse uscire dalla pandemia senza lasciare nessuno indietro. Ecco, così purtroppo non è stato e ci sono settori profondamente in crisi, come quello del turismo, e la Sicilia in questi anni ha fatto delle sue bellezze la sua fortuna, in tanti lavorano con l'accoglienza e lo stop improvviso ha creato non pochi problemi".

Le due ragazze, che nella vita sono appassionate di viaggi e per questo hanno un blog - www.inciampando.com - e una community sui social con più di diecimila follower, hanno pensato di dare una mano all'economia della Sicilia, una marcia in più al turismo, così hanno progettato e strutturato un viaggio super social per andare alla scoperta delle bellezze che solo la Sicilia vanta di avere.

In questo video, le interviste ad Elisa Di Giovanni, Giuliana Piazzese e Alberto Samonà.

