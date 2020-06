Fabrizio Corona torna a parlare a "Live-Non è la D'Urso" dopo l'annullamento da parte della Cassazione del provvedimento per cui avrebbe dovuto scontare altri 9 mesi di carcere.

"Se sono felice della sentenza che c'è stata? Non sono felice ma sollevato. Mi sono tolto un peso dallo stomaco. Per me questi 9 mesi erano fondamentali per vedere la luce e per sistemare la mia situazione giudiziaria".

