The Kolors, Stash sarà presto papà: il video dell'ecografia in onda ad Amici speciali

Si chiama Giulia Belmonte la fidanzata di Stash, in attesa del loro primo bebè. Ad annunciare la gravidanza della ragazza è stata Maria De Filippi durante la puntata di ieri sera di Amici speciali. La conduttrice del talent show ha mandato in onda il video di una ecografia, condiviso a sua volta da Stash sul suo profilo Instagram.

È stato così che il cantante ha annunciato che presto diventerà papà. Giorni fa, il frontman della band aveva anche annunciato di voler rinunciare al suo posto da finalista, lasciando spazio ieri sera al ballerino Umberto.

“Quest’anno hai fatto la cosa più importante di tutte che è un inno alla vita”, ha commentato la De Filippi mostrando appunto il video dell’ecografia.

“La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, ha risposto il cantante. "Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato - ha anche scritto Stash sui social -. Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso. E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto".

Prima di Giulia Belmonte, Stash ha avuto una relazione con Carmen Fiorentino, finita dopo 10 anni d’amore. Ora, Giulia Belmonte. Originaria di Pescara, la fidanzata del cantante ha 24 anni. Laureata in Scienze della Comunicazione, è nota al piccolo schermo per la sua collaborazione con Aristide Malnati, amico di Alfonso Signorini ed ex concorrente del GF Vip. La Belmonte su Telenova ha condotto Storie e Misteri. Ha lavorato anche come modella, diventando anche la protagonista del videoclip di "Dove e quando", il tormentone di Benji e Fede.

