"Servono due persone per infettarmi...", la gaffe di Gallera sui contagi fa il giro del web

Scivolone dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook per fornire i dati del contagio.

Per provare a spiegare in modo più semplice l’andamento e il significato dell’indice Rt ha detto:

«L'indice Rt a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette... Questo vuol dire che non è cosi semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me», confondendo un dato statistico con la realtà dei fatti.

La realtà infatti è che è sufficiente incontrare da vicino una persona con il Covid 19 per contagiarsi. Se l’Rt, che è un dato statistico, è allo 0,5, significa che un malato è in grado di trasmetterlo a meno di una persona ma non è che ne servono due per infettarne una. Una gaffe, forse frutto della stanchezza accumulata in questi mesi che ha però suscitato diverse reazioni sui social.

«L'assessore però si confonde - scrive ad esempio Stefano Buffagni su Facebook -, perché racconta con un esempio reale sbagliato il valore di R0, il numero di riproduzione di base che indica, in epidemiologia, la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Più precisamente esso rappresenta il numero di nuovi casi generati, in media, da un singolo caso durante il proprio periodo infettivo, in una popolazione che altrimenti non sarebbe infetta: esprime quindi il numero atteso di nuove infezioni originatesi da un singolo individuo nel corso del suo intero periodo di infettività, in una popolazione interamente suscettibile».

© Riproduzione riservata