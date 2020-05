"Ora", la canzone dei giovani salesiani per affrontare l'emergenza coronavirus

Un messaggio di coraggio dei giovani verso i giovani... ma non solo... in questo difficile periodo segnato dall'emergenza coronavirus. È "Ora", la canzone incisa dai ragazzi del Movimento Giovanile Salesiano di Sicilia e già on line su Spotify e sul canale DB Sons di YouTube, dove è possibile vedere anche il video realizzato "a distanza" dai giovani che hanno partecipato all'iniziativa.

Il testo, scritto e musicato dai due giovani salesiani Emanuele Geraci e Giuseppe Priolo, prende spunto dall'esortazione apostolica di Papa Francesco intitolata Christus Vivit. Dalle parole del pontefice alla musica, ne è nato un messaggio di forza e coraggio che invita i giovani ad affidarsi a Dio, soprattutto nei momenti di difficoltà, non a caso come quello in corso segnato dalla pandemia del Covid-19.

Alla registrazione hanno contribuito, mettendo a disposizione le loro doti canore e musicali, anche Suor Melania Di Bella, Suor Rosanna Zammataro, Clelia Messina, Marika Tusa, Giuseppe Lo Presti, Giuditta Garufi, Giorgio Arcoraci, Vincenzo Costa, Erika Perrone, Claudia Magazzù e Angelo Di Chiara.

