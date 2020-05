Lady Gaga in lacrime per l'Italia: "Ai miei parenti in Sicilia...prego per voi"

«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Da Los Angeles Lady Gaga manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza all'Italia, con un riferimento in particolare ai suoi parenti in Sicilia.

"Mi dispiace moltissimo per le persone che oggi stanno soffrendo in Italia, non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene. Italia ti amo. Siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa in questo momento. Ho alcuni parenti in Sicilia, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili".

Il video è stato postato da Tiziano Ferro e ripostato da Lady Gaga nei suoi canali social.

