Coronavirus, la quarantena secondo Checco Zalone: la nuova canzone... tutta da ridere

Checco Zalone torna protagonista anche in piena emergenza Coronavirus per regalare un momento di leggerezza. Il comico infatti ha lanciato una nuova canzone, "L'immunità di gregge", per raccontare in chiave ironica questo periodo di pandemia.

Nel videoclip insieme a lui anche Virginia Raffaele. La canzone, che Zalone interpreta vestendo i panni di Domenico Modugno, ironizza sulla fase 2 e sulle nuove misure adottate a partire dal 4 maggio. Zalone nel video è un uomo che non vede l'ora di uscire dalla quarantena per rivedere la sua donna.

