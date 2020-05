Arriva "Don't stop", nuovo singolo degli Oasis scritto 14 anni fa

Arriva "Dont't stop", il brano inedito degli Oasis scritto ben 14 anni fa durante un concerto della band ad Hong Kong.

I fan degli Oasis avevano conosciuto questo brano anni fa, ma solo in alcune registrazioni pirata. Ora il singolo è uscito ufficialmente in streaming. In questo periodo di quarantena, Noel Gallagher ha rispolverato un po' di musica passata, tirando fuori questo brano che oggi più che mai risulta attuale.

La canzone infatti parla di una lettera scritta da chi sta andando via a chi rimane, invitandolo a non smettere di sorridere e di sognare.

Dopo la separazione del gruppo britannico, avvenuta nel 2009, in più di una occasione Liam Gallagher ha chiesto al fratello Noel di rimettere assieme la formazione, mentre il compositore principale si è sempre rifiutato.

