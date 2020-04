Alberto Urso parla del Coronavirus alla finale di Amici: "Questa coppa rappresenti la vittoria dell'Italia"

Ad aprire la finale di Amici di Maria De Filippi di ieri sera c'ha pensato il tenore messinese Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione. Il giovane artista ha passato il testimone ai finalisti, consegnando loro la coppa, facendo anche un discorso di incoraggiamento.

“Era l’anno scorso – ha detto il cantante – quando partecipavo alla finale di questo programma. Al di là di chi avrebbe vinto era una grande festa. Lo studio era pieno di ragazzi che davano tanta energia con i loro applausi e i loro calore. Adesso è tutto diverso".

Urso ha voluto dunque rivolgere un pensiero anche alle tante persone che stanno soffrendo in questo periodo, per via del Coronavirus, e a tutti i medici in prima linea: "Mi auguro che questa coppa non rappresenti la fine di un percorso ma il simbolo dell’inizio di un cambiamento per tutti, di una vittoria che verrà. Per tutte le persone che non stanno bene e che stanno combattendo con tutte le loro forze".

