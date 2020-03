Incorvaia-Sarcina, l'amante svela: "Con tuo marito per 4 anni e non te ne sei mai accorta"

Duro il confronto a Live - Non è la D'Urso fra Grazia Sepe, amante di Francesco Sarcina, e Clizia Incorvaia, oggi ex moglie del cantante.

"Sono stata insieme a tuo marito per 4 anni e non te ne sei mai accorta", ha detto la Sepe senza mezzi termini alla Incorvaia. "Ma non ero la sua amante, - ha precisato - ero la sua donna".

"Ascoltami ragazza - ha replicato la Incorvaia - ti dico una cosa: io ti ho già perdonato e sai perché? Perché tu non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono dei problemi di coppia, quando tua figlia viene da te e ti chiede il bacio dell’eterno amore con il padre, con le lacrime agli occhi".

La Sepe ha poi continuato, lanciando nuove accuse alla Incorvaia: "Per me sei solo una calcolatrice. Io al contrario di te non ho mai tradito nessuno. Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip. Dopo quattro anni ci siamo lasciati perché volevo di più e non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre...”.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono conosciuti nel 2011. Nel 2014 sono andati a convivere, sposandosi il 5 giugno dell'anno successivo. Dal loro matrimonio è nata una bambina, Nina. Nel 2018 la fine della relazione. Dopo un tentativo di riavvicinamento nel 2019, i due si sono lasciati nuovamente quando la Incorvaia ha confessato al marito di averlo tradito con il suo migliore amico e loro testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

