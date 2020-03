Due giovani siciliani suonano Viva la vida, i Coldplay ringraziano

Due piccoli violinisti di Agrigento, Mirko e Valerio di 12 anni, in casa anche loro per l'emergenza Coronavirus, hanno deciso di intrattenere i loro fan sui social cimentandosi in diversi brani suonati appunto al violino.

Piccoli concerti fatti in casa, insomma, per cercare di trascorrere in spensieratezza il tempo dentro casa.

Fra i brani eseguiti, Mirko e Valerio hanno suonato anche la famosa Viva La vida dei Coldplay. Un'idea giunta alle orecchie dei componenti della band, che hanno voluto ringraziare i due giovani artisti attraverso un messaggio su Twitter. "Grazie ragazzi - hanno scritto i Coldplay -. Forza! love c, g, w, j & p".

