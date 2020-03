Sdrammatizzare con creatività, anche musicale, il momento di paura e tensione causati dal coronavirus. È l'idea del gruppo siciliano TrialChords composto da Roberta Lacca alla voce, Francesco Valenti al pianoforte e Christian Bottone alla chitarra.

Una cover a tema di un classico della musica italiana, Via Con Me di Paolo Conte, che ironizza con simpatia sul coronavirus, sulla quarantena e sulla paura del contagio trasformandosi in Via DA Me.

