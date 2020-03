C'è Posta per Te, la storia di due fratelli orfani emoziona Zlatan Ibrahimovic

La storia di due fratelli orfani emoziona il pubblico di C'è Posta per Te. Nell'ottava puntata di ieri, Gianmarco e suo fratello Francesco hanno tenuto incollati gli spettatori alla tv, grazie anche alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic.

Gianmarco e Gianluca sono cresciuti senza madre, morta quando erano piccolissimi. In seguito hanno perso anche il papà e a soli 15 e 17 anni si sono ritrovati soli.

La storia ha commosso anche Ibrahimović che in studio ha rivolto delle parole toccanti a Francesco: “Ti voglio dire – queste le sue parole – che sei una grande persona con un grande cuore. La storia che hai passato mi tocca tanto perché sono papà di due figli. Non è facile. Hai preso grandi responsabilità, non solo per te stesso ma anche per tuo fratello. Hai avuto un grande coraggio e hai una forza incredibile. Sei veramente un campione, sei un esempio di vita per tutti quanti. Una persona come te serve a tutti!”.

