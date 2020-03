I genitori non approvano il fidanzato, da Aragona a C'è posta per te la storia di Dafne

Arriva da Aragona, in provincia di Agrigento, la storia di Dafne giunta a C'è posta per te per cercare di ricucire il rapporto con i genitori.

Insieme a lei in studio il fidanzato Gabriele, motivo della discordia.

I genitori di Dafne infatti non ritengono Gabriele all'altezza della figlia. Dafne e Gabriele vivono insieme a Porto Empedocle. Nonostante l'appello della figlia, i genitori di Dafne non hanno sentito ragioni rifiutandosi categoricamente di aprire la busta. Specialmente quando Dafne si è mostrata più determinata che mai: "Io Gabriele non lo lascio".

