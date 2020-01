GFVip, Clizia Incorvaia torna a parlare dell'ex Sarcina: "Sono stata una geisha per lui"

Durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, la siciliana Clizia Incorvaia (nata a Pordenone ma cresciuta ad Agrigento) è tornata a parlare del suo ex marito Francesco Sarcina.

Nei giorni scorsi, il frontman de Le Vibrazioni aveva rilasciato alcune dichiarazioni a "Leggo", dicendo: “Degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like”.

Clizia ha dunque risposto: “Questa persona non può dire nulla di me perché io non sono mai stata fedifraga. Io sono stata sua amante, moglie, amica, personal trainer. Di tutto, anche personal shopper. Sono stata per lui una geisha ma non me ne pento, lo rifarei altre mille volte".

LE CRITICHE GFVip, Wanda Nara osa con body e trasparenze ma il look hot non piace al web

Alfonso Signorini l'ha dunque elogiata, ammettendo: “Quando una donna arriva a dire che farebbe altre mille volte una cosa perché è stata fatta con amore, significa che questa donna ha capito tutto".

© Riproduzione riservata