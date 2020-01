C'è posta per te compie 20 anni e torna in tv: Johnny Depp super ospite

La superstar hollywoodiana Johnny Depp è tra gli ospiti di C'è posta per te che riparte da domani, in prima serata su Canale 5. Tornano protagonisti in tv i sentimenti, le emozioni, le sorprese, i sorrisi e gli imperdibili ricongiungimenti che Maria De Filippi narra con attenzione e discrezione.

L’amato people show compie 20 anni e inaugura anche la 23esima edizione di programmazione (la prima puntata è andata in onda il 12 gennaio 2000).

In questi 20 anni «C'è posta per te» ha instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori, grazie alla veridicità delle storie e alla capacità di storytelling di Maria De Filippi nel raccontare importanti vicende umane.

Ad aprire questa attesissima stagione la grandissima stella di Hollywood Johnny Depp.

Il «pirata» del cinema è pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro del programma e a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile.

Un’ulteriore sorpresa vede in studio per la prima volta insieme la coppia formata dall’attore Luca Argentero e la sua amata Cristina Marino.

Un successo internazionale - ricorda in una nota Mediaset - che ha visto la vendita del format originale di Maria De Filippi in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

Il programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Paolo Pietrangeli.

