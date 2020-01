All together now, Sonia Mosca vince la seconda edizione: il video della proclamazione

È Sonia Mosca la vincitrice della seconda edizione di All together now. Mosca non è nuova negli ambienti della tv. Classe 1992, Sonia aveva già partecipato a “Ti lascio una canzone”, e a “X Factor”. Durante la finale andata in onda ieri sera, e condotta da Michelle Hunziker e J-Ax, Mosca ha battuto lo sfidante Enrico Bernardo.

Mosca - originaria di Castellammare di Stabia - porta a casa un premio di 50 mila euro ma anche un riconoscimento che le permetterà di fare carriera nel mondo della musica.

