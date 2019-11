Paola Caruso a Domenica Live: "Moreno mi filmava di nascosto per ricattarmi"

Ospite a Domenica Live, Paola Caruso racconta cosa l'avrebbe spinta ad allontare Moreno Merlo da lei e dal suo bambino. La showgirl ha raccontato a Barbara D'Urso che l'ex fidanzato ha usato lei e il figlio solo per arrivare in tv.

Da lei, dice la Caruso, voleva solo soldi. "Avevo rinunciato a parte dei miei rimborsi spese per lui, ma mi ha chiesto altro denaro. Sapevo che era in difficoltà perché non lavorava e in questi mesi ho cercato di aiutarlo".

Ma, tra le accuse più gravi rivolte dalla Caruso, quella del ricatto. "Mi filmava di nascosto in casa, riprendeva me e il mio bambino. Io l'ho già denunciato".

© Riproduzione riservata