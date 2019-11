"È bello suonare con altra gente e sperimentare": Freddie Mercury e il periodo solista

La cosa che amava di più Freddie Mercury era stare sul palco e incontrare il suo pubblico. Non era invece un amante delle interviste e delle conferenze stampa. A tu per tu con un giornalista dice infatti: "Adoro il mio lavoro ma non mi piace parlare con gente come te".

I Queen non erano solo una band ma erano anche dei veri performer. "Non siamo solo degli autori - dice Mercury -. Facciamo altre cose, abbiamo personalità".

Ma Freddie Mercury non è ricordato solo per i Queen, Nel corso dell'intervista infatti parla anche della sua pausa da solista: "È bello - dice - suonare con altra gente, ho sempre suonato con i Queen".

