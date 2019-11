Il ritorno di Cetto La Qualunque a "Che Tempo che fa": 10 minuti di comicità e applausi

Cetto la Qualunque è tornato a "Che Tempo che fa" a pochi giorni dall'uscita del suo nuovo film intitolato "Cetto c'è, senzadubbiamente". Antonio Albanese, di origini siciliane, in particolare di Petralia Soprana, interpreterà ancora una volta il ruolo del politico calabrese corrotto. Dopo l'esperienza come sindaco di Marina di Sopra, Cetto si è ritirato in Germania divenendo un imprenditore di successo ma deciderà poi di tornare in Italia, dopo aver scoperto le sue origini nobili.

A "Che Tempo che Fa" il comico ha proposto la sua soluzione innovativa: "Facciamo la Calabrexit, il regno disunito - ha detto tra le risate generali - Ci stacchiamo da tutto, non abbiamo bisogno di nessuno noi: abbiamo scorte di peperoncino e liquirizia per i prossimi 20 anni. E la pressione 4 mila...".

