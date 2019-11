Giucas Casella sposerà la compagna Valeria dopo 38 anni: la proposta in tv

Giucas Casella sposerà la compagna Valeria Perilli dopo 38 anni di fidanzamento. Giucas ha approfittato dell'invito di Barbara D'Urso a "Domenica Live" per organizzare un siparietto davvero romantico: dopo aver ricreato un'ambientazione parigina, l'illusionista si è messo in ginocchio e ha chiesto alla sua donna di sposarlo.

Grande emozione in studio e soprattutto incredulità: "Ovviamente è un sì ma voglio precisare che io non sapevo nulla - ha detto la compagna Valeria - Il pubblico potrebbe pensare che fosse una cosa preparata, ma giuro che è stata una sorpresa". "Il nostro è un amore che supera le barriere del tempo, per questo ho deciso di fare un passo importante, davanti a tutti" ha detto Giucas.

