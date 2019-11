All'asta i calzini di Michael Jackson: li indossò per il suo primo "moonwalk"

In vendita per due milioni di dollari i calzini bianchi di Michael Jackson.

Si tratta degli stessi calzini indossati dal cantante il 25 marzo 1983 quando si esibì nel suo primo "moonwalk". L'occasione furono i festeggiamenti per il 25esimo anniversario della casa discografica Motown. L'artista sul palco mostrò per la prima volta, sulle note di "Billie Jean", il passo che lo rese celebre in tutto il mondo.

I calzini saranno battuti da Gotta Have Rock and Roll, casa d'asta specializzata.

