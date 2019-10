Il premio Oscar Helen Mirren nei panni di Caterina La Grande: al via la serie tv su Sky

La protagonista Premio Oscar Helen Mirren è la protagonista di Caterina la Grande, nei panni dell'imperatrice russa più longeva della storia. La serie Sky Original e HBO debutta il 1 novembre su Sky Atlantic alle 21.15. La serie segue l'imperatrice nell'ultimo periodo del suo impero.

"La storia di Caterina mi ha affascinata - ha svelato Helen Mirren -. Era una pioniera, ha portato un approccio innovativo e rigeneratore. Ha saputo anticipare i tempi". Caterina è una delle figure più importanti del 18/o secolo, una sovrana potente capace di espandere come mai prima di allora i confini dell'impero russo. Una donna lungimirante, tanto che nei secoli viene ricordata come Caterina "la grande".

pone Pietro III e porta al potere sua moglie Caterina, vista da molti come illegittima (per le origini tedesche). Per questo dovrà affrontare numerose sfide per mantenere il potere e governare. Caterina decide di non risposarsi dopo il disastro del suo primo matrimonio.

Significativo il tumultuoso amore per il giovane e carismatico tenente Grigory Potemkin (Jason Clarke) che diviene non solo il nuovo amante dell'imperatrice, ma anche il suo più fidato consigliere. Alla base di questa serie, prosegue Helen Mirren, "c'è assolutamente l'amore. Quello tra Caterina e Potemkin e il loro amore per la Russia". (ANSA).

