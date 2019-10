"Live-Non è la d'Urso", Morgan non si presenta in studio: "Sono sconvolta"

Morgan ha rifiutato l'invito di Barbara d'Urso a "Live-Non è la d'Urso" costringendo la produzione a un cambio di programma improvviso. L'annuncio è stato fatto ieri sera in diretta da Barbara d'Urso che ha commentato così la vicenda.

"Questa estate Morgan, in seguito allo sfratto dalla sua casa di Monza, ha coinvolto tutte le trasmissioni e anche noi siamo intervenuti per aiutarlo - ha commentato - Abbiamo pubblicizzato il suo intervento in trasmissione da venerdì, come sempre, perché c'era un contratto firmato da Mediaset e dall'avvocato di Morgan. E invece oggi, intorno alle 18, ha spiegato a tutta Italia le motivazioni della sua improvvisa decisione. Ma noi non abbiamo mai avuto certe conversazioni con lui e in questo programma viene solo chi vuole esserci per sua volontà".

La d'Urso, così come la redazione del programma, non l'ha presa benissimo: "Credo anche che non rispetti gli altri artisti. Non parlo di me, io sono nulla, ma di tutte le persone che lavorano e che in queste ore hanno fatto tanto per rendere possibile il suo intervento".

© Riproduzione riservata