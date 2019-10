Alberto Urso in palestra con la De Filippi: "Lei una roccia ma io ho la schiena rotta"

Coach della squadra dei Blu ad Amici Celebrities, Alberto Urso durante la semifinale di ieri sera in onda su Canale 5, ha raccontato di quando è andato in palestra con Maria De Filippi.

Volendo migliorare gli addominali, il tenore messinese si è sottoposto ad una sessione di allenamenti insieme alla conduttrice. Mentre la De Filippi non si è fermata un attimo, Urso ha ammesso di aver mollato ad un certo punto: "Ho la schiena rotta, - ha detto - non mi muovo. Lei è una roccia, non si fermava. Io invece sono morto, mi sono venuti i capogiri, il mal di testa, mi veniva da vomitare".

