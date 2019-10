Sorpresa per la Torrisi: ad Amici arriva Martina, la figlia avuta con Pieraccioni

Momento di commozione per Laura Torrisi ad Amici Celebrities. Per lei, la produzione ha voluto preparare una sorpresa: l'ingresso della figlia in studio. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha fatto vedere all'attrice alcuni oggetti della piccola Martina, dal calco della manina fatto a soli tre mesi di vita fino allo zainetto della scuola.

E ancora, messaggi e lettere. Solo dopo, la De Filippi, all'insaputa della Torrisi, ha fatto entrare in studio la figlia. Abbracci e lacrime, la Torrisi ha poi ripreso la gara.

Martina è nata il 13 dicembre 2010 dalla relazione fra la Torrisi e il regista Leonardo Pieraccioni. I due si sono conosciuti nel 2007. Nel 2014, hanno annunciato la fine della loro storia. Dal 2017, la Torrisi ha un nuovo uomo al suo fianco: l'ex pilota di rally, Luca Betti.

