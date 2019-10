Temptation Island, Serena Enardu in crisi: "Pago pensa solo al sesso..."

Pago e Serena stanno passando un momento di difficoltà, messi alla prova da Temptation Island. Proprio ieri l'ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata in diretta, dopo aver visto il rapporto di Pago con la single Valentina.

"Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento". Anche Pago ammette che ci siano dei problemi tra loro: "Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me. Ho pensato che ci fosse qualcun altro".

Continua lo sfogo di Serena: "Lui mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui. La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito".

