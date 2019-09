Live non è la D'Urso, malore per Francesca De Andrè: "Ha avuto un collasso"

Malore per Francesca De Andrè che si è sentita male poco prima dell'inizio del programma della D'Urso. Attimi di preoccupazione in diretta, quando la D'Urso ha spiegato che la showgirl è stata portata via in ambulanza per un collasso.

"Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all'esterno del nostro studio è andata via un'ambulanza - ha detto la D'Urso mostrando un collegamento in diretta - ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla, per privacy non vi racconto cosa è successo, la nostra giornalista sta seguendo l'ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi".

Pare che la De Andrè abbia avuto un collasso dovuto allo stress ma che si sia successivamente ripresa, grazie alla tempestività dei soccorsi.

© Riproduzione riservata